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Движение транспорта ограничат в Петропавловске на нескольких участках дорог

13:49
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Движение транспорта ограничат в Петропавловске на нескольких участках дорог

В Петропавловске-Камчатском из-за строительно-монтажных работ по теплоснабжению микрорайона Северного на участках дорог по улицам Тушканова, Ломоносова и проспекту Содружества организуют временную схему дорожного движения с перекрытием одной из полос, сообщили в администрации города через свой телеграм-канал.

С 12 по 24 августа ограничат движение по проспекту Содружества, а с 1 сентября и до 19 октября по улице Ломоносова, это перекресток Содружества – Ломоносова.

С 25 августа и до 20 октября будет перекрыто движение по улице Тушканова, переход в районе заправки в сторону улицы Заречной.

Горожан призывают учитывать данные ограничения при планировании своего маршрута в указанные периоды.

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