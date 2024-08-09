Движение транспорта ограничат в Петропавловске на нескольких участках дорог

В Петропавловске-Камчатском из-за строительно-монтажных работ по теплоснабжению микрорайона Северного на участках дорог по улицам Тушканова, Ломоносова и проспекту Содружества организуют временную схему дорожного движения с перекрытием одной из полос, сообщили в администрации города через свой телеграм-канал.

С 12 по 24 августа ограничат движение по проспекту Содружества, а с 1 сентября и до 19 октября по улице Ломоносова, это перекресток Содружества – Ломоносова.

С 25 августа и до 20 октября будет перекрыто движение по улице Тушканова, переход в районе заправки в сторону улицы Заречной.

Горожан призывают учитывать данные ограничения при планировании своего маршрута в указанные периоды.