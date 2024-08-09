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Ярмарка фермерских хозяйств открывается в городе Елизово

15:35
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Ярмарка фермерских хозяйств открывается в городе Елизово

Сезон торговли овощами нового урожая и продукцией фермеров Елизовского муниципального района открывается завтра, 10 августа сообщили в муниципалитете района.

«Каждую субботу с 10:00 до 16:00 на территории, прилегающей к Елизовскому районному дом культуры, жителям и гостям края будет предложена местная, экологически чистая сельскохозяйственная продукция, выращенная с любовью фермерами, дачниками и владельцами личных подсобных хозяйств. На ярмарке также можно будет приобрести сезонные овощи, ягоды, мед, дикоросы и другую продукцию», — рассказали в администрации района. 

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