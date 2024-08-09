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С небес на землю: Сотрудники МЧС на Камчатке десантировались беспарашютным способом к подножью вулкана

16:25
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С небес на землю: Сотрудники МЧС на Камчатке десантировались беспарашютным способом к подножью вулкана

Тренировку по спуску с вертолёта на землю без парашюта провели ПСО Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и экипаж МИ-8 МЧС России Хабаровского авиационно-спасательного центра, сообщили ИА «Камчатка» в краевом спасательном управлении. Спасатели десантировались в труднодоступную местность для того, чтобы поднять на борт условно пострадавшего туриста.

«Действия отрабатывались в условиях, максимально приближенным к реальным. В тренировке были задействованы наиболее опытные спасатели, — рассказал заместитель начальника поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю Андрей Иванов. — Учитывая географические особенности Камчатского края, спасатели всегда должны быть готовы к аварийно-спасательным работам в горах и на вулканах, именно поэтому подобные тренировки проходят несколько раз в год».

После того, как условно пострадавший турист был эвакуирован в безопасное место, спасателей ждали ночные спуски, которые проводились в условиях практически нулевой видимости. Во время тренировки экипаж вертолёта, несмотря на полную темноту, чётко заходил на точку десантирования и удерживал воздушное судно в неподвижном положении.

С небес на землю: Сотрудники МЧС на Камчатке десантировались беспарашютным способом к подножью вулкана 0С небес на землю: Сотрудники МЧС на Камчатке десантировались беспарашютным способом к подножью вулкана 1С небес на землю: Сотрудники МЧС на Камчатке десантировались беспарашютным способом к подножью вулкана 2

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