Знаки «Жена участника СВО» вручили жительницам села Мильково на Камчатке

Камчатское краевое отделение «Боевое братство» продолжает начатую традицию вручения почетных знаков женам участников специальной военной операции, сообщили в краевом филиале ФЗО. Делегация отправилась в село Мильково, где состоялась церемония награждения.

«Спасибо вам, милые женщины, за ваших воинов, которые в трудный для России период встали на защиту Родины и достойно исполняют свой воинский долг в зоне СВО. За каждым из них есть надежный тыл — это вы, дорогие женщины. Спасибо вам за то, что вы поддерживаете их, за ваше терпение и понимание», — обратился к женщинам заместитель главы Мильковского муниципального округа Сергей Лобанов.

Представители организации «Боевое братство» выпазили огромную благодарность социальным координаторам, которые не остаются равнодушными к семьям участников СВО .После торжественной части состоялось чаепитие, во время которого женщины делились впечатлениями и каждая немного рассказала о своем супруге.