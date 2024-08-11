Строитель — профессия мира и созидания

Профессия строителя по праву считается и востребованной во все времена и особенно там, где погодные условия не оставляют шансов на выживание, окажись человек под открытым небом. Камчатка находится на семи ветрах, поэтому крепкое и комфортное жилище всегда было здесь в цене, а строители, которые его возводили имели почёт и уважение в обществе.



Считается, что идея внести в перечень календарных праздников День строителя, принадлежит Никите Хрущеву. Он побывал тогда на стройке Жигулевской ГЭС и был настолько поражён масштабами работ, что не почтить труд строителей не мог. Тем более в стране происходил настоящий строительный бум как в промышленности так и в строительстве жилья.



«К 1980 году каждая советская семья должна встретить коммунизм в отдельной квартире», — печатали заголовки все газеты того времени.



Именно в те годы появились легендарные «хрущевки», ставшие символом эпохи. Впервые День строителя отметили 12 августа 1956 года.



Зарождение строительной отрасли на полуострове началось в 1940 с создания Камчатской областной переселенческой строительной конторы при переселенческом отделе Камчатского облисполкома.



Вплоть до распада СССР на Камчатке существовали и работали десятки строительных организаций: Отдел сельского и колхозного строительства Мильковского райисполкома; Строительство № 2 при исполнительном комитете Камчатского облсовета депутатов трудящихся; Камчатский строительно-монтажный трест «Камчатморгидрострой»; ООО «Камчатскводстрой» и Камчатагропромстрой»; Петропавловский городской трест коммунального строительства; Малое предприятие «Стройсервис»; Управление капитального строительства администрации города Петропавловска-Камчатского; Камчатский строительно-монтажный трест «Камчатрыбстрой»; Производственное арендно-акционерное территориальное объединение «Камчатскстрой» и Домостроительный комбинат (ДСК), который был создан в создан с 1 апреля 1971 года.



Сегодня в Камчатском крае идёт возрождение строительной отрасли. После долгих лет активизировались работы по реализации социальных и инфраструктурных проектов, строительству жилья. Задача, которая легла на плечи строительной отрасли Камчатки сделать регион привлекательным и комфортным для жизни и работы.



О том, как трудятся камчатские строители сегодня, смотрите в фотоподборке ИА «Камчатка» от Виктора Гуменюка