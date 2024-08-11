В Петропавловске начались мероприятия, посвященные Дню физкультурника

Информационному агентству «Камчатка» в мэрии ПКГО рассказали, что в День физкультурника для горожан будет организована концертная программа и работа различных спортивных площадок.



Вы сможете поиграть в футбол, волейбол, баскетбол, гольф, большой и настольный теннис. Кроме того покататься на роликовых коньках, посмотреть на соревнования по силовому экстриму ,а для любителей шахмат будет проведен сеанс одновременной игры.



«Всех желающих приглашают на "Здоровую разминку". Семьи с детьми смогут весело и активно провести время на площадке "Игротека" и "Корякское лото", а также принять участие в соревнованиях "Быстрее, выше, сильнее"», — говорится в сообщении.



Центр тестирования Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» Петропавловска-Камчатского предложит выполнить нормы ГТО. Всех участников ждут памятные сувениры с символикой «Готов к труду и обороне».



Празднование Дня физкультурника стартовало на лыжно-прокатной базе 34 км.