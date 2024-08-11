Спасение котёнка: малыш-мурлыка на Камчатке угодил в смертельную ловушку

Вечером 10 августа в городе Елизово очевидцы сообщили в дежурную службу, что любопытный котёнок просунул голову в отверстие диска циркулярной пилы. Попытки выбраться самостоятельно не увенчались успехом, голова застряла намертво, сообщили в краевом УМЧС РФ. Помощь от Камчатского спасательного центра МЧС России пришла вовремя.

«Применив масло и опытные руки, они в считанные секунды освободили котёнка из "металлического плена". Во время спасательной операции котик не пострадал», — рассказали в управлении и напомнили, что единый номер вызова всех экстренных служб — 112.