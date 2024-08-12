Благоустройство Озерновской косы: Что показала межведомственной проверка

Проект по благоустройству Озерновской косы в краевой столице Камчатки в 2022 году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов исторических поселений и стал частью мастер-плана ПКГО, сообщили ИА «Камчатка» в правительстве региона. Конкурс был организован по поручению президента РФ Владимира Путина.

Сегодня на объекте ведутся бетонные работы, формируется основание под будущую укладку плитки. В будущем на обновленной набережной появятся малые архитектурные формы, игровые формы и уличная мебель. Будут заменены настилы, брусчатка, убраны вертикальные воздушные линии электропередач под землю, а также сделано освещение и озеленение.

В мониторинговую группу вошли начальник Управления по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края Евгения Позднякова, представители Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края, депутаты регионального Парламента и Городской Думы ПКГО, представители субподрядчика и заказчика работ, прокуратуры и общественных объединений.

«Нацпроекты неизменно находятся под пристальным вниманием нашего Президента. В ходе заседания Госсовета Владимир Путин сказал, что главное в реализации национальных проектов это то, как они влияют на жизнь граждан. Набережная Озерновской косы – сердце нашего города и, конечно, это очень важный объект, поэтому проверки здесь – неотъемлемая часть контроля, — сказал председатель Городской Думы Петропавловска-Камчатского Андрей Лиманов — На данном этапе на объекте, который входит в мастер-план краевой столицы, необходимо особое внимание уделить качеству используемых материалов, в частности тротуарной плитки, которая должна иметь особую прочность с учётом большой популярности объекта у горожан и туристов, а также особенностей камчатского климата».

Ранее участники мониторинговой группы акцентировали внимание субподрядчика на необходимости ускорения работ на объекте. Несмотря на переменчивую погоду, которая продолжает вносить коррективы в график работ, темп благоустройства ускорился.

Как отметили в краевом Министерстве строительства и жилищной политики, по поручению Губернатора Камчатского края Владимира Солодова осуществляется ежедневный контроль за реализацией всех проектов по благоустройству общественных пространств.