Опасная «Камчатка»: Главная река полуострова показывает крутой нрав

В Усть-Камчатском инспекторском участке ГИМС ИА «Камчатка» рассказали, что выявлен опасный участок р. Камчатки, который находится на входе во «Второзаводскую протоку».

«В этом году «бар» Камчатского залива очень сильно поменялся, Дембиевскую косу в сторону «бара» смыло. Со стороны Второго завода коса тоже поменялась, акватория залива для передвижения маломерных судов большая, накат волн может быть угрозой для маломерных судов и привести к несчастным случаям», — говорится в сообщении.

В 2023 году нарушение судоводителями маломерных судов условий плавания (по высоте волны) привело к авариям двух судов, в результате которых 2 человека пропали без вести и 5 человек спаслись благодаря удачным стечениям обстоятельств.

справочно: Бар — песчаная подводная отмель в устье реки, образовавшаяся в результате осаждения речных и морских наносов. Бар отгораживает устье реки от моря.