Более 160 гектаров леса на полуострове вырубят по госзаданию «Охрана камчатских лесов»

Для практического воспроизводства лесов на Камчатке проводятся рубки ухода за лесами, сообщили ИА «Камчатка» в агентстве лесного хозяйства Камчатского края .

«Такие рубки представляют собой способ ухода за лесом путем периодического удаления нежелательных деревьев для улучшения породного состава насаждений, роста продуктивности и устойчивости древостоев», — рассказала главный специалист-эксперт отдела защиты, воспроизводства и использования лесов агентства лесного хозяйства Камчатского края Анна Погуляева.

Работы по плану начались в мае 2024 года, мероприятия уже выполнены в Атласовском, Быстринском и Ключевском лесничествах на общей площади 135 гектар, что составляет 82% планового объёма на год.

Ежегодно в рамках государственного задания «Охрана камчатских лесов» выполняет комплекс мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, локализации и ликвидации очагов вредных организмов, а также сохранение экологического потенциала лесов и ухода за ними.