Ганальские востряки на Камчатке, и не только, стали местом тренировки спасателей МЧС России

Практические занятия и восхождения по альпинистским классифицированным маршрутам проходят в районе Ганальских востряков на высоте около 1000 метров, рассказали ИА «Камчатка» в краевом управлении МЧС России.

«Всероссийские сборы спасателей по альпинисткой подготовке в таком масштабе проходят в первый раз. В прошлом году было гораздо меньше участников. Сначала мы провели цикл занятий и восхождений в районе Авачинского перевала. Затем съездили в район вулкана Горелого. В районе Ганальских востряков мы планируем совершать восхождения для выполнения нормативов на третий спортивный разряд и значок “Альпинист России”», —рассказал спасатель международного класса, мастер спорта по альпинизму и старший тренер сборов Афанасьев Андрей Евгеньевич.

Альпинисты уже совершили восхождение на две горы Ганальского хребта: вершина Второй Бастион (1800 метров) и вершина Юрчик (2062 метров). Оба восхождения были совершены по маршруту сложности 2А. Также было совершено восхождение на Корякский вулкан по альпинистскому маршруту первой категории сложности, и снежные занятия на склоне Авачинского вулкана.

Всероссийские сборы по альпинистской подготовке спасателей МЧС России стартовали на Камчатке 25 июля. В них принимают участие 25 подготовленных спасателей поисково-спасательных формирований «чрезвычайного ведомства», из них 4 человека — это инструкторский состав.