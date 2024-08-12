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  4. Архивисты Камчатки отмечают столетний юбилей своего ведомства

Архивисты Камчатки отмечают столетний юбилей своего ведомства

18:15
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Архивисты Камчатки отмечают столетний юбилей своего ведомства

День открытых дверей провели в краевом архиве на Камчатке, рассказали ИА «Камчатка» в краевом агентстве ЗАГС и архивного дела. Мероприятие посвятили 100-летию Государственного архива Камчатского края. Гости мероприятия побывали в архивохранилище. Им показали в каких условиях хранятся документы, каким образом их используют, познакомили с редкими документами.

«Хочется поздравить своих коллег архивистов с их работой. Спасибо им за работу, за терпение. Желаем им всего самого наилучшего и конечно поприветствовать Вас в нашем доме, потому что большую часть наши архивисты проводят здесь. Сегодня они Вас познакомят с архивохранилищем, как создается генеалогическое дерево. Также коллеги создали выставку, она планшетная. У Вас будет время посмотреть, как наш архив менялся за 100 лет», — поприветствовала гостей архива руководитель агентства ЗАГС и архивного дела Наталия Польшина.

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