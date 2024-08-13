Камчатское УФАС России: организация, планирующая строительство врачебных учреждений внесена в реестр недобросовестных поставщиков

В краевое УФАС России обратились «Служба заказчика Минстроя Камчатского края» и «Камчатская краевая больница» о включении в Реестр недобросовестных поставщиков сведений об ООО «ЭКО-проект»».

Общество ненадлежащим образом отнеслось к выполнению своих обязательств по подготовке проектной документации и строительству офис врача общей практики в посёлке Крутогоровский Соболевского района ; врачебной амбулатории в Усть-Камчатском муниципальном районе»; и райбольницы в поселке Козыревск.

«На этапе проверки проектно-сметной документации подрядчик вносил существенные изменения в конструкцию зданий, увеличивая сумму работ, что не являлось условиями контракта. Поведение поставщика поставило под угрозу строительство лечебных учреждений, а также негативно отразилось на дополнительном расходовании бюджетных средств», — говорится в сообщении УФАС России.

По результатам оценки всех имеющихся документов, антимонопольный орган принял решения о включении сведений об ООО «Эко-проект» в РНП за неисполнение контрактов. Нахождение в РНП исключает участие компании в закупках на срок 2 года.