Плановые учения по по гражданской обороне проведут в Петропавловске-Камчатском

Учения по отработке навыков гражданской обороны пройдут в краевой столице в третий раз за год, сообщили в мэрии ПКГО. В Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения горадминистрации обозначили границы тренировки — на территории с 8 по 10 км, включая микрорайоны Авача и Моховая. Ранее в практических тренировках в микрорайонах «Кутузовский» и «Северо-Восток» принимали участие около двадцати тысяч человек.

«Основная цель учений — привить населению навыки действий при получении сигналов гражданской обороны. К задачам практической тренировки относятся: отработка взаимодействия органов управлений гражданской обороны, организаций и учреждений, а также управляющих компаний; обеспечение укрытия населения с поступлением сигнала гражданской обороны; проверка готовности системы оповещения населения. 21 августа к учениям будут привлечены 21 управляющая компания и 6 ТСЖ», — рассказали в управлении.

Накануне на базе Центра управления кризисными ситуациями города провели организационную встречу.

Участники получили раздаточный материал — памятки и буклеты о порядке действия в случае объявления сигнала ГО. Всего управляющим компаниям заблаговременно будет роздано более двадцати тысяч экземпляров печатной продукции.

«Участие управляющих компаний и ТСЖ в данных мероприятиях играет большую роль — это самый действенный инструмент взаимодействия с жильцами многоквартирных домов. Что касается подготовительных к учениям работ, то первоочередная задача УК привести в порядок подвальные помещения, обозначить их указателями, обеспечить к ним свободный доступ в день проведения учений 21 августа, и чтобы этот процесс прошел оперативно — задействовать старших по подъездам и домам. Абсолютное большинство организаций ответственно отнеслись к выполнению поставленных задач», — пояснили в Управлении.

Звук учебной сирены в означенных районах включат в 11:00, после чего через комплексы оповещения прозвучит голосовое сообщение: «Внимание всем! Проводится тренировка по укрытию населения».

Жильцы домов должны взять необходимые вещи и спуститься в укрытие. Помощь населению будут оказывать контролёры органов администрации и подведомственных учреждений города, также будут привлечены спасательные службы и образовательные учреждения города.

Напомним, что подобные плановые учения будут проводиться поочередно в разных частях города. В перспективе запланировано проведение масштабного мероприятия на всей территории краевого центра.