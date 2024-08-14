Юннаты из Термальненской школы примут участие во Всероссийском форуме «Экосистема. Заповедный край»

Камчатская компания «Парк «Три вулкана» при участии Фонда «Будущее Камчатки» сделала подарок ученикам Термальненской средней школы — форму для участия во Всероссийском форуме «Экосистема. Заповедный край».

«В нашей школе с 2022 года работает школьное лесничество. Это увлечение помогает ребятам гармонично развиваться, учит с любовью относиться к уникальной природе Камчатки, а в будущем они, возможно, станут востребованными специалистами в лесном хозяйстве. Отряд из 11 юннатов успешно принимает участие в конкурсах различного уровня и занимает призовые места. Мы благодарим ООО «Парк «Три вулкана» и Фонд «Будущее Камчатки» за прекрасный подарок», — сказали в Термальненской средней школе.

В «Парке «Три вулкана» отметили, что компания уделяет особое внимание поддержке экологических инициатив. «Создание школьного лесничества – это уникальная практика. Мы уверены, что ребятам из поселка Термальный будет чем поделиться с юннатами со всей страны на экологическом форуме, который пройдет на Камчатке. У юных активистов большие планы. Но погода в нашем крае переменчивая. Чтобы участникам экологического движения было комфортно и удобно, была отшита специальная экипировка», — рассказали в компании.

Напомним, в 2024 году Всероссийский экологический форум «Экосистема. Заповедный край» состоится уже в третий раз. Форум пройдёт в две смены: молодёжный форум — с 19 по 25 августа; слёт юных натуралистов — с 26 августа по 1 сентября. Место проведения — Центр Восход, туристско-рекреационный кластер «Паратунка».

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», торжественную церемонию открытия молодёжного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» проведут 20 августа в 20:00 на площадке биатлонного комплекса имени Фатьянова.

Все проекты Фонда «Будущее Камчатки» преследуют социальные, благотворительные, культурные, образовательные и другие общественно-полезные цели, которые ведут к развитию социально-экономической сферы Камчатского края.

Фонд создан при правительстве Камчатского края 24 января 2022 года.

Учредитель Фонда – министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края.

Фото: Виктор Гуменюк