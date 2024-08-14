Нерадивые владельцы участков земли могут остаться без наделов — Росреестр

Для всех собственников земельных участков, а также для тех, кто планирует ими стать информация обязательна к прочтению, сообщили ИА «Камчатка» в Росреестре. Разработан федеральный закон, который вступает в силу с 1 марта 2025 года и направленный на побуждение к действию владельцев участков земли стоящими без дела. Законом сформирован прозрачный механизм регулирования использования земельных участков, подлежащих вовлечению в экономический и хозяйственный оборот.

«Когда собственник не следит за участком, это становится проблемой правообладателей окружающих его участков, это не просто неухоженный участок – это и опасность возгорания сухой травы, и возможность привлечения нежелательной живности и много других неприятностей. Еще в 2005 году в КоАП была введена ответственность за неиспользование земельных участков для строительства, а в 2015 году - за неиспользование садовых или огородных земельных участков в случае, если сроки такого использования установлены федеральным законом. Конечно изъятию земельного участка предшествует проведение контрольных мероприятий. Правообладатели участков, на которых будут выявлены признаки неиспользования, смогут устранить нарушения в установленном порядке», — пояснил Юрий Маслов, руководитель Управления Росреестра по Камчатскому краю.

В законе предусмотрено, что под освоением понимается приведение земельного участка в состояние, пригодное для использования по целевому назначению и в соответствии с разрешенным использованием. Согласно закону, срок освоения составляет три года. Участки, которые купят, подарят и т.д. после 1 марта 2025 года, нужно будет начинать осваивать с момента приобретения прав на них. По тем участкам, которые уже в собственности, срок будет исчисляться с 1 марта 2025 года. Принятый закон обратной силы не имеет.

«Задача принятых норм - не наказание собственников или изъятие у них земельных участков, а именно их возвращение на свои земельные участки для обеспечения надлежащего использования. Заросшие, захламленные и загрязненные земельные участки являются серьезной проблемой для ведения хозяйства, для развития населенных пунктов. Закон создает условия для решения данной проблемы. Это будет способствовать использованию земель в соответствии с их назначением и создаст дополнительную защиту для граждан, чьи участки расположены по соседству с заброшенными и захламленными территориями, для санитарно-эпидемиологической обстановки и архитектурного облика в населенных пунктах», — сказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Росреестр сформировал перечень признаков неиспользования земель, которые будут применяться для населенных пунктов, садовых и огородных участков. Соответствующий проект постановления правительства обнародован на федеральном портале проектов нормативных актов.

«Законом обеспечивается в первую очередь защита правообладателей, которые по понятным причинам не могут использовать участок по назначению сразу после приобретения. Поэтому дается три года для подготовки участка к использованию, но по истечении этого времени собственник несет полную ответственность за неиспользование своего участка по назначению», — отметил Иван Мищенко, министр имущественных и земельных отношений Камчатского края.

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