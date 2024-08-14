Сейсмостанцию на вулкане Горелом на Камчатке модернизируют

В Камчатском крае местный филиал Единой геофизической службы РАН совместно с Камчатским государственным университетом и студентами кафедры физики Земли Физического факультета МГУ провели работы в Южно-Камчатском природном парке.

На перевале сопки Двугорбая – вулкан Мутновский специалисты приступили к возведению новой современной сейсмологической станции. Студенты-геофизики занимались обустройством сейсмобункера, установкой необходимого оборудования. Запуск станции позволит регистрировать сейсмическую активность и передавать видеоизображение с вулкана Мутновского.



Кроме того, команда специалистов занималась модернизацией уже существующей станции на Горелом вулкане. Теперь она сможет передавать сигналы с других наблюдательных пунктов, расположенных в этом вулканически активном районе. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в пресс-службе сети природных парков «Вулканы Камчатки».



Там добавили, что такое техническое перевооружение значительно повысит качество и оперативность мониторинга вулканической активности на Камчатке. Это важно для обеспечения безопасности местного населения и туристов, а также для научных исследований в области вулканологии.