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  4. Сейсмостанцию на вулкане Горелом на Камчатке модернизируют

Сейсмостанцию на вулкане Горелом на Камчатке модернизируют

13:05
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Сейсмостанцию на вулкане Горелом на Камчатке модернизируют

В Камчатском крае местный филиал Единой геофизической службы РАН совместно с Камчатским государственным университетом и студентами кафедры физики Земли Физического факультета МГУ провели работы в Южно-Камчатском природном парке.

На перевале сопки Двугорбая – вулкан Мутновский специалисты приступили к возведению новой современной сейсмологической станции. Студенты-геофизики занимались обустройством сейсмобункера, установкой необходимого оборудования. Запуск станции позволит регистрировать сейсмическую активность и передавать видеоизображение с вулкана Мутновского.
Кроме того, команда специалистов занималась модернизацией уже существующей станции на Горелом вулкане. Теперь она сможет передавать сигналы с других наблюдательных пунктов, расположенных в этом вулканически активном районе. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в пресс-службе сети природных парков «Вулканы Камчатки».
Там добавили, что такое техническое перевооружение значительно повысит качество и оперативность мониторинга вулканической активности на Камчатке. Это важно для обеспечения безопасности местного населения и туристов, а также для научных исследований в области вулканологии.

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