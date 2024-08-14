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  4. Нацпроект «Экология»: в проекте защита Соболево от паводков и очистка Култучного озера

Нацпроект «Экология»: в проекте защита Соболево от паводков и очистка Култучного озера

15:10
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Нацпроект «Экология»: в проекте защита Соболево от паводков и очистка Култучного озера

Владимир Солодов встретился с Министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александром Козловым, сообщили в администрации региона.

«В следующий этап национального проекта по очистке водных объектов должно войти озеро “Култучное” в центре города. Его очистка позволит создать вокруг него привлекательный и экологичный природный парк. Вторым объектом должна стать защита села Соболево от неблагоприятного воздействия паводковых вод. Сейчас объект проходит отбор Министерством природы Российской Федерации», — рассказал Солодов.

Вопрос строительства объекта инженерной защиты территории села Соболево в целях обеспечения соблюдения прав граждан, проживающих в селе, с 2022 года находится на личном контроле Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова. Отметим, что правительством региона на регулярной основе проводятся совещания, на которых рассматриваются вопросы защиты населенных пунктов Камчатки от паводков.

В целях организации защиты населения и территории села Соболево от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводками, разработана документация для строительства объекта инженерной защиты территории села Соболево от негативного воздействия вод реки Большая Воровская (включая ее протоки), получившая положительное заключение государственной экспертизы ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края».

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