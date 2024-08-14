Камчатка совершенствует авиационную инфраструктуру

Строительство нового аэровокзального комплекса ведется в рамках подписанных между Корпорацией развития Камчатского края и УК «Аэропорты Регионов» акционерного и инвестиционного соглашений. Ввод в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса имеет для региона особое значение.

«Его открытие позволит не только поднять на новый уровень качество и возможности для обслуживания пассажиров и воздушных судов, что само по себе уже предельно существенно, – отметил генеральный директор Корпорации развития Камчатки Александр Мыльников. – Современный аэровокзальный комплекс означает и новый этап в развитии базовой для экономики региона туристической отрасли, и всей смежной с ней широкой панорамы индустрии гостеприимства. Прежде всего, конечно, отелей и других мест размещения, сеть которых на Камчатке расширяется. Недавно, например, открылась гостиница «Русский двор», инвестиционный проект по реализации которой сопровождала Корпорация. Деловые инициативы на территории края в сфере индустрии гостеприимства формируют крупные федеральные игроки. Соглашение с одной из таких компаний о взаимодействии в реализации очередного крупного инвестиционного проекта КРКК готовится подписать в ближайшее время».

Позитивные изменения в сфере пассажирских авиаперевозок, совершенствование наземной инфраструктуры воздушного транспорта рельефно прослеживаются на примере камчатского региона

«За шесть месяцев текущего года международный аэропорт Петропавловска-Камчатского обеспечил перевозку более 373 тысяч человек, что на 6 процентов превышает пассажиропоток аналогичного периода прошлого года. За первое полугодие авиакомпании совершили более 1500 полетов по 17 регулярным маршрутам. В летний период значительно увеличилось количество рейсов по наиболее востребованным жителями и гостями направлениям. Еженедельно выполняется 26 полетов в Москву, 10 – в Хабаровск, 9 – в Новосибирск. Возросли и объёмы очень важных для края грузовых авиаперевозок. В первом полугодии они составили почти 7 тысяч тонн, опередив показатели аналогичного отрезка 2023 года на 5 процентов», — рассказали в КРКК.