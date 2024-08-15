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  4. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов провели встречу в Москве

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов провели встречу в Москве

10:10
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Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов провели встречу в Москве

Губернатор Владимир Солодов доложил министру Чекункову о ходе строительства объектов, предусмотренных мастер-планом развития Петропавловск-Камчатского сообщает телеграм-канал Минвосток

«Ведется работа по благоустройству и реконструкции краевого центра, реализуются проекты комплексной застройки, создаются новые объекты инфраструктуры и городской среды. В числе приоритетных проектов: благоустройство Никольской сопки с открытием планетария, развитие природного парка "Култучное озеро" и парка на Мишенной сопке (включая строительство канатной дороги), благоустройство набережной, исторического квартала, Халактырского пляжа, комплексное развитие "Петропавловской гавани"», — говорится в сообщении.

На встрече также были рассмотрены механизмы обеспечения доступных тарифов на ЖКХ - в том числе, с использованием субсидий из федерального бюджета, которые позволили бы компенсировать ресурсоснабжающим организациям недополученные доходы, возникающие в связи с оказанием жилищно-коммунальных услуг по льготным ценам. Обсуждались дополнительные меры социально-экономического развития прибрежных рыбацких поселков, в том числе, предложения региона по внесению изменений в Государственную программу "Комплексное развитие сельских территорий", которые позволили бы учитывать особенности и специфику таких территорий при определении объемов и механизмов государственной поддержки.

При поддержке Правительства РФ финансирование санитарной авиации региона в прошлом году было увеличено в пять с половиной раз. В 2024 году на эти цели выделено более 953 млн рублей. Уже осуществлено 320 вылетов и эвакуировано 407 пациентов. 

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