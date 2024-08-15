«Портрет твоего края»: Всероссийский творческий конкурс — 16 камчатских школьников среди победителей

Восьмой раз подряд проводится Всероссийский творческий конкурс «Портрет твоего края». В этом году участниками стали школьники, курсанты и студенты из 66 субъектов РФ, а победителями стали 762 участника, сообщили в камчатском парламенте. Конкурс дает возможность для детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет рассказать о красоте и своеобычности своего края, который является для него малой родиной, чтобы могла быть сформирована полнота образа страны.

«VIII Всероссийская детская творческая школа-конкурс «Портрет твоего края» имеет своей первой целью сформировать в концептуальной картине школьника понятие «единая страна», преодолевающее восприятие себя только как жителя региона. Вторая цель школы-конкурса заключается в том, чтобы воспитать человека с развитым чувством гражданской ответственности, чувством Родины», — отмечают организаторы конкурса.

Лучшие работы конкурса были представлены на выставке в Совете Федерации. А после летних каникул, в начале сентября Благодарственные письма Совета Федерации получат 16 камчатских ребят.