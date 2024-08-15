Интересы местных жителей будут учтены: Глава региона поднял вопрос о Командорском нацпарке в Москве

Губернатор Владимир Солодов на странице телеграм-канала Солодов. BRIEF. сообщил о значимой для жителей Камчатки встрече с зампредом правительства страны Дмитрием Патрушевым.

«Камчатский край остаётся флагманом развития системы охраны природы, заповедников, особо охраняемых природных территорий. Ключевой темой стало обсуждение перспективы развития Командорского национального парка и обеспечение достойных условий жизни жителей села Никольское. Дмитрий Патрушев поддержал моё предложение о том, что при определении итоговых формулировок положения о национальном парке должны быть обязательно учтены интересы местных жителей. Совместно с Минприроды России обязательно проработаем все детали этого положения перед его утверждением», — отметил Владимир Солодов.

Ранее губернатор региона говорил о сути создавшейся проблемы, которую подняли жители села Никольское на острове Беринга

«Было принято решение о преобразовании заповедника “Командорский” в национальный парк “Командорские острова» и включении в него северной части острова Беринга. Во время принятия этого решения были даны гарантии, что будет сохранена возможность не только для традиционного, но и для любительского, и промышленного рыболовства на Командорских островах в Алеутском округе. В то же время сейчас мы упираемся в законодательство: несмотря на то, что окончательно ещё не создан нацпарк, так как положение не утверждено, уже начинают применяться запреты. Всё это приводит к тому, что мы сейчас будем предлагать всё-таки возвращаться к решению об исключении северной части острова Беринга из нацпарка с включением альтернативной территории для того, чтобы сохранить общую площадь, которая установлена в постановлении Правительства РФ. И наша позиция твёрдая, что на Командорских островах должна быть обеспечена возможность всех трёх видов рыбалки», — сказал губернатор.