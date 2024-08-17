День вулкана: Несколько часов назад на Камчатке началось массовое восхождение на Авачинский вулкан

Погожим солнечным утром в 6:45, восходители на Авачинский вулкан начали проходить инструктаж, получать стартовые номера и трек-номера, сообщили организаторы. Официальный старт был дан в 7:10. Для фиксации индивидуальных результатов восхождения будет применяется автоматизированная система хронометрирования, которая регистрирует время старта и финиша участников путем считывания трек-номеров.

Губернатор Края Владимир Солодов также был среди зарегистрированных участников

«Сегодня мы отмечаем один из главных праздников Камчатского края — День вулкана! В этот день сотни камчатцев и гостей региона взойдут на вершину Авачинского вулкана. Это замечательная традиция, которая объединяет людей и привлекает внимание общественности к уникальной камчатской природе. И наша главная задача — беречь её. Я уверен, что общими усилиями мы с этим справимся.С праздником, дорогие земляки! С Днём вулкана!», — поздравил гостей и жителей Камчатки Владимир Солодов на странице своего телеграм-канала

Среди участников массового восхождения проводится символические соревнования в номинациях:«Самый быстрый среди мужчин»; «Самая быстрая среди женщин»; «Самый юный покоритель вулкана»;«Самый старший покоритель вулкана». Победители в каждой номинации получат специальные призы, все участники массового восхождения – памятные значки.

«Я в восторге от природы, которая нас сейчас окружает. Я рассчитываю дойти до самой вершины. Это будет моей личной победой. Я очень завидую жителям Камчатки, потому что они эту красоту видят каждый день, а добраться до перевала домашних вулканов – проще простого. Повторюсь, я рад, что у меня в жизни появилась возможность принять участие в таком празднике», - поделился турист из Новгорода.

И еще о подарках. Организаторы учредили специальные памятные призы для награждения первых 10 участников восхождения, которые примут участие во II Всероссийском конкурсе на лучшее путешествие по Дальнему Востоку «Дальний Восток – Земля приключений».

Ежегодно «День вулкана» проводится в рамках праздника Камчатского края «Дни туризма в Камчатском крае» с 2008 года. Массовые восхождения на Авачинский вулкан с 2000 года проводились в последний месяц лета и были посвящены памяти камчатского предпринимателя, мецената и барда Александра Пукало.

За безопасностью восходителей следят сотрудники всех специальных служб — полиция, МЧС, медики, а также же сотрудники поисково-спасательного отряда Камчатского края.

На протяжении всего маршрута восхождения поисково-спасательный отряд КГКУ «ЦОД» обеспечивает безопасность участников. Каждого участника перед началом пути проинструктируют по технике безопасности», - сообщила начальник отдела развития туристических услуг и ресурсов Камчатского выставочно-туристического центра Наталья Маяковская.

Для приехавших на праздник гостей организаторы приготовили две парковочные зоны. Первая не ограничена по местам размещения, расположена в конце маршрута по Сухой речке, перед подъемом на Авачинский перевал, в 3,5 км от базового лагеря «Камчатинтур». Вторая, конечная, у визит-центра Налычевского природного парка, вместимостью 200 автомобилей. Между ними будет курсировать бесплатный автобус для гостей, которые оставили свой автомобиль на 1-ой парковке.