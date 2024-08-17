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  4. Что выбрать спецсчёт или «котел»? — Фонд капремонта на Камчатке поясняет

Что выбрать спецсчёт или «котел»? — Фонд капремонта на Камчатке поясняет

10:50
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Что выбрать спецсчёт или «котел»? — Фонд капремонта на Камчатке поясняет

Собственники помещений многоквартирного дома № 49 б, по улице Ленина в Елизове, еще в 2014 году приняли решение о ф рмировании фонда капитального ремонта о на специальном счете, владельцем которого определили ТСЖ «Элитный дом», сообщили в региональном ФКР. Накопив определенную сумму, деньги со спец счета были израсходованы на установку системы видеонаблюдения в доме и замену прибора учета.

Однако, согласно части 1 статьи 166 ЖК РФ, перечень работ и услуг оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта (спец счета), который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, строго регламентирован. В частности, установка системы видеонаблюдения и замена счетчика не предусмотрена. Данные работы возможны только в случае принятия собственниками помещений решения об установлении взноса, превышающего минимальный размер.

Сейчас ТСЖ «Элитный дом» находится в стадии ликвидации и собственниками принято решение о формировании фонда капитального ремонта на счете Регионального оператора.

При этом следует отметить, что региональной программой в период 2029 – 2031 в доме № 49 б предусмотрен ремонт систем тепловодоснабжения и водоотведения, деньги на который придется заимствовать у других домов.

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