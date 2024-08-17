«Выходные с другом»: В приютах очень много добрых, прекрасных животных

Камчатские приюты для бездомных животных проводят акцию «Выходные с другом», сообщили в региональном штабе Единой России. Акцию проводят активисты партийного проекта «Защита животного мира» в честь Всемирного дня бездомных животных, который в этом году отмечают 17 августа.



«Собаки – это лучшие терапевты. В приютах очень много добрых, прекрасных животных. Если вы испытываете потребность пообщаться с животным, погладить его, а, может, ваш ребенок упрашивает вас о собаке – приходите в приют, просто погуляйте с собакой, оцените свои силы. В приюте для прогулки вам дадут собаку, с которой вы точно справитесь. Также вы можете привезти и угощение - корм животным»,— сказала Татьяна Гульбина.



В Камчатском крае насчитывается более 10 питомников и только бездомных собак в них – более двух тысяч. В акции «Выходные с другом» участвуют три камчатских приюта – «Под крылом Кутха» в Петропавловске-Камчатском, там ежедневно ждут гостей с 11 до 17 часов; «Пес Барбос» в п. Кеткино Елизовского района принимает волонтеров по субботам с 11 до 18 часов; «Остров надежды» в Вилючинске открыт для посетителей с 15 до 19 часов. Волонтёров всегда рады видеть сотрудники всех приютов, однако о времени посещения стоит договориться заранее.



«Собаки, которые живут в приюте очень нуждаются в общении с людьми, так как основное время они находятся в одиночестве в вольере. Собака - это самое домашнее животное и должно находиться с людьми. Поэтому прогулки и общение являются для собак самым важными моментами в их жизни. Мы всегда ждем гостей, ведь только с их помощью можно уделить должное внимание нашим питомцам», — рассказала директор приюта «Под крылом Кутха» Мария Мурыгина.