День вулкана на Камчатке объединил различные регионы России

На Камчатке идёт массовое восхождение на Авачинский вулкан, сообщили в правительстве региона. Организаторы запланировали, что в 17:00 на главной площадке Дня вулкана пройдёт награждение участников. Напомним, что старт состоялся в 07:10, протяженность восхождение около 18 километров по каменистому склону на высоту более 2700 метров. Путь до вершины, неспешным шагом занимает около семи часов. На подъем официально зарегистрировались одна тысяча человек.



Для всех, кто приехал на праздник любоваться почти космическим ландшафтом у подножья и штурмовать вершину, организаторы приготовили спокойную и познавательную деятельность.



«Подготовлены несколько площадок, на которых можно купить сувенирную продукцию, послушать образовательные лекции, принять участие в конкурсе рисунков. Также прямо отсюда своим друзьям, родственникам, знакомым можно отправить открытку в любой регион России. Для всех желающих пройдет экскурсия на экструзию Верблюд с сотрудниками ФГБУ «ИВиС ДВО РАН» и природного парка Вулканы Камчатки. Также в течение всего дня, до 18:00, можно принять участие в мастер-классах и познакомиться с туристическим потенциалом Камчатского края. В 17:00 на сцене пройдёт награждение участников массового восхождения по различным номинациям. Запланирована экологическая акция по сбору бытовых отходов, оставленных в этом популярном и посещаемом месте Камчатки многочисленными туристами», — рассказали организаторы праздника