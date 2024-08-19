Народный контроль: На Камчатке проекты благоустройств территорий и ремонт улично-дорожной сети в зоне особого внимания

Владимир Солодов поручил главам муниципальных образований и органов исполнительной власти региона уделить пристальное внимание реализации проектов по благоустройству территорий и ремонту улично-дорожной сети, сообщили ИА «Камчатка» в администрации региона.

«Не только для города Елизово, но и для Петропавловска, Вилючинска и других населенных пунктов, где ведется активное благоустройство, — сказал Владимир Солодов — Необходимо обеспечить безусловный контроль качества выполняемых работ. Здесь множество мелочей, которые требуют внимания. Для того, чтобы надлежащее качество было обеспечено, мы продолжим практику максимального вовлечения жителей, депутатов, представителей Общероссийского народного фронта и других общественников в так называемую народную приемку объектов».

Также губернатор сводить к минимуму неудобства для жителей края не снижая темпов работ.

«Я понимаю, что контракты составлены с резервом установленных сроков в связи с неопределенными погодными условиями и форс-мажорами. Но это не означает, что исполнителям нужно ориентироваться на максимальный период реализации. Важно минимизировать неудобства людей и в самые короткие сроки произвести работы, насколько позволит погода, световой день и протяженность объекта. Нужно успешно закончить проекты, а не растягивать этот процесс на недели или месяцы», — отметил Владимир Солодов, поручив отработать этот вопрос с подрядчиками.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе заседания штаба по строительству поручил ответственным должностным лицам ежедневно контролировать ход благоустройства объектов в Петропавловске-Камчатском.

В 2024 году Камчатский край подал четыре заявки на конкурс «Малые города Российской Федерации» по Дальневосточному Федеральному округу. В этом году в конкурсе проектов малых городов и исторических поселений Минстроя России и конкурса проектов дальневосточных городов участвуют три муниципалитета. Конкурс включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Конкурс по определению лучших проектов в области городской среды будет проводиться вплоть до 2030 года, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей Всероссийской муниципальной премии «Служение».