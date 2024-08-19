Усть-Камчатск готов к повторному пеплопаду — глава района Бондаренко

Все материальные резервы, на случай повторного выпадения пепла в Усть-Камчатском районе, есть в необходимом количестве, доложил Олег Бондаренко губернатору Владимиру Солодову. Тем не менее, пока вулкан извергается, надо сохранять готовность противостоять стихийному бедствию.

«Попрошу повысить готовность, потому что возможно изменение направления ветра, погодных условий. Это может ухудшить ситуацию. Мы все должны оперативно реагировать в любых погодных условиях», – сказал Владимир Солодов.

Глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко, 18 августа в поселках района выпал слой пепла толщиной до одного миллиметра в результате пеплопада никто не пострадал.

«Система жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов не пострадала в результате пеплопада. Негативное воздействие на человека в виде жалоб в медицинских учреждениях не зарегистрировано. Вчера была задействована поливомоечная техника для того, чтобы подготовить социальные объекты к предстоящей рабочей неделе. Силы и средства не приводили пока в какую-либо повышенную готовность. Погодные условия благоприятствуют, шлейф уходит в сторону Тихого океана», — сообщил Олег Бондаренко.

Регион способен в кратчайшие сроки развернуть пункты временного размещения во всех муниципалитетах Камчатки.

«Во всех муниципальных образованиях края есть муниципальные резервы, которые соответствуют условиям Камчатского края. Мы готовы в любой период года, и зимой, и летом развернуть полноценные городки, пункты временного размещения, с необходимым обеспечением – питанием, вещевым довольствием, средствами защиты и связи, медикаментами. Проверки резервов проводятся регулярно»,— доложил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.