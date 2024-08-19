Стратегические планы развития Петропавловска-Камчатского и другие значимые темы экономики края обсудили депутаты ЗакC и ПКГО

Стратегические планы развития Петропавловска-Камчатского, меры по снижению потребления алкоголя, итоги исполнения бюджета краевой столицы –

эти вопросы были рассмотрены на совместном совещании камчатских нардепов. В работе совместного заседания приняли участие представители профильных министерств правительства Камчатского края и администрации Губернатора, специалисты администрации Петропавловска-Камчатского и сотрудники различных структур.

«Сегодня мы с вами являемся свидетелями новой парламентской практики – совместного заседания бюджетных комитетов Городской Думы и краевого Законодательного Собрания. Мне кажется, идея абсолютно правильная, потому что бюджет – это основа нашей жизни. От того, как он будет наполнен, а самое главное, как он рачительно и эффективно будет израсходован, зависит то, какие будут результаты», — сказала председатель краевого парламента Ирина Унтилова.

В рамках обсуждения вопроса о стратегических планах развития Петропавловска-Камчатского Глава краевой столицы Константин Брызгин рассказал о флагманах развития городской экономики.

«Это, прежде всего, туризм – отрасль сейчас достаточно малоразвитая. У нас отрасль фактически около 4% от валового продукта составляет, но сейчас она и самая динамично развивающаяся, – отметил Константин Брызгин. – Следующая отрасль – рыбопереработка. Безусловно, мы от основной своей отрасли, которая составляет более 50% от ВВП, не отказываемся. Вместе с тем, основное направление в развитии этой отрасли будет составлять более высокотехнологичное производство и уменьшение затрат. Важнейшим направлением остаётся развитие судоремонта».

Константин Брызгин рассказал и о проектах благоустройства программы мастер-плана Петропавловска, поддержанного Президентом РФ. Работы уже ведутся на набережной, на Култучном озере, в парке на Никольской сопке. Идёт реставрация объектов культурного наследия – памятника «Часовня» и дома по ул. Красинцев,13. Кроме того, первый объект, вошедший в мастер-план, смотровая на ул. Высотная, уже сдан. Один из объектов мастер-плана на «красной линии» - сквер по ул. Войцешека - в активной стадии благоустройства. Строится дорога к Халактырскому пляжу.

Вопрос о розничной продаже алкогольной продукции в Петропавловске-Камчатском также был в повестке обсуждения. На заседании была представлена информация от Уполномоченного по правам ребёнка в Камчатском крае Инессы Койрович. Она подчеркнула, что родительское сообщество просит принятия конкретных мер, поскольку многие считают, что выход на камчатский рынок магазинов федеральных сетей, торгующих спиртным, поставил частоту размещения таких точек на грань разумного. Койрович предложила увеличить до 100 метров границы прилегающей территории социальных учреждений, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также запретить торговлю алкоголем одновременно с теми видами товаров, которые привлекательны для детей и подростков – это сладости и газированные напитки.

По итогам заседания принят ряд решений, которыми в дальнейшей работе будут руководствоваться городские и краевые депутаты. Также сформирован перечень рекомендаций, которые рассмотрят исполнительные органы власти Петропавловска-Камчатского и Камчатского края.

«В частности, мы поддержали предложение Министерства экономики Камчатского края, как регулятора, о введении запрета на продажу алкоголя в тех зданиях и сооружениях, где расположены государственные муниципальные учреждения. Поэтому сейчас нас всех ждёт работа по приведению в соответствии с принятыми решениями на нашем расширенном заседании нормативно-правовых актов, как регионального уровня, так и органов местного самоуправления Петропавловска-Камчатского. Наш комитет, как инициатор проведения такого совместного заседания, будет отслеживать и контролировать ход реализации принятых решений. На мой взгляд, форма проведения совместного заседания состоялась, и она была весьма удачна», — поделился итогами совместной работы председатель постоянного комитета Законодательного Собрания по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства Дмитрий Коростелев.



Ознакомиться с протоколом заседания в ближайшее время можно будет на сайте Городской Думы по ссылке: https://duma.pkgo.ru/sostav/komitety-i-komissii/komitet-po-byudzhetu-finansam-i-ekonomike/