Тактическое учение по противоподводно-диверсионной обороне идут на Камчатке

Тактическое учение по противоподводно-диверсионной обороне началось на Тихоокеанском флоте в зоне ответственности Войск и Сил на Северо-Востоке России, сообщили в пресс-службе минобороны РФ. В учениях принимают участие более 60 военнослужащих, задействовано три противодиверсионных катера и четыре быстроходные лодки.

«Противодиверсионные катера типа «Грачонок» по учебной тревоге экстренно вышли в море и приступили к патрулированию заданных участков с проведением профилактического гранатометания и артиллерийских стрельб. Группы контроля акватории приступили к патрулированию вероятных маршрутов движения диверсантов в прибрежных районах Авачинской. Для обнаружения и уничтожения «вражеских» водолазов применяются беспилотные летательные аппараты, поступившие на вооружение отряда боевых пловцов ОКВС», — говорится в сообщении.

В течение нескольких дней на Камчатке дежурные подразделения будут выполнять комплекс противодиверсионных мероприятий для обеспечения безопасности кораблей и судов ТОФ в местах базирования и на рейде.