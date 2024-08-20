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  4. Фонд капитального ремонта на Камчатке ведёт аудит жилфонда после землетрясения

Фонд капитального ремонта на Камчатке ведёт аудит жилфонда после землетрясения

13:22
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Фонд капитального ремонта на Камчатке ведёт аудит жилфонда после землетрясения

Внеплановое совещание провела генеральный директор Фонда капитального ремонта Камчатского края Анастасия Макарова. Темой обсуждения стало последнее землетрясение и последствия для жилфонда, которые оно нанесло.

«Подрядчикам было поручено в сжатые сроки провести осмотр объектов имущества многоквартирных домов, на которых ведутся работы по капитальному ремонту. При выявлении трещин и других повреждений, а также при подозрении на скрытые дефекты, строителям необходимо оперативно составить акт и предоставить его в Фонд капитального ремонта, для определения способов восстановления повреждений», — говорится в сообщении ФКР.

Сегодня день в районах Камчатского края ведутся работы более чем 179 конструктивных элементов общего имущества в 107 домах.

«За процессом капитального ремонта тщательно следят технические специалисты Фонда, на постоянной основе производятся выездные осмотры и освидетельствования скрытых работ, с целью проверки качества и контроля сроков» — рассказали в ФКР.

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