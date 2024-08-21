Сто саженцев камчатских каменных берез высадили на Всероссийской акции «Сохраним лес»

Ежегодную Всероссийскую акцию «Сохраним лес» провели на Камчатке в рамках молодёжного экофорума «Экосистема. Заповедный край».

«Для Камчатки сохранение лесов является безусловным приоритетом. Мы живём в уникальной среде и наша главная задача – сохранить ее для потомков. Но ещё более важно – научить молодёжь ценностям сохранения природы. Чем больше людей будет вовлечено это, тем более устойчивым будет будущее Камчатки и будущие всей планеты. Такая работа начинается с малого – с посадки дерева, уборки мусора, раздельного сбора отходов, в участии в экологической акции. Я убеждён, что миссия Камчатского края – как раз воспитывать экологическую культуру в людях. Именно на Камчатке были инициированы и сейчас развиваются движение юннатов и движение экосистемы. Здесь мы обсуждали и фонд, который должен быть создан по поручению президента для финансирования природоохранных инициатив. Всё это – те идеи и те инициативы, которые родились на Камчатке, мы их дорабатываем и притворяем в жизнь», — сказал Владимир Солодов.

В экологической акции на территории Елизовского лесничестватакже принимали участие глава Запорожской области Евгений Балицкий, советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи Олег Макаров, заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский, министр лесного и охотничьего хозяйства Камчатки Дмитрий Щипицын, а также сотрудники лесничеств, участники экофорума и воспитанники школьных лесничеств региона.

«Всероссийская акция проходит уже шестой год подряд – это самая масштабная акция по лесовосстановлению в России. Символично, что сегодняшняя акция проходит в рамках Всероссийского молодёжного экологического форма. В 2022 году была выдвинута инициатива, которую поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин о создании Всероссийского экологического общественного движения “Экосистема”. И сегодня акция ”Сохраним лес” становится флагманским проектом этого движения», — сообщила Полина Чеснокова, федеральный координатором Всероссийской акции «Сохраним лес».

Участники экофорума поделились своими впечатлениями от участия

«Мне кажется, я оставил частичку Запорожской области здесь, на Камчатке. И это прекрасно, потому что многие ребята не только из Запорожской области, но из разных регионов нашей необъятной страны, могут приехать на этот форум и высадить совместно с остальными ребятами деревья. И еще больше благоустроить прекрасные Камчатские леса», — рассказал Кирилл Кузякин из Запорожской области.

«Я считаю, что каждый человек в нашей стране должен вносить свой посильный вклад в сохранение нашей природы, которая действительно уникальна. Я в этом году исполнила свою мечту, побывала в Камчатском крае. Леса выполняют огромное количество функций - это дом для наших животных, это воздух, это предотвращение эрозий почв и просто место, где каждый человек может найти уединение и спокойствия. Поэтому я считаю, что сегодня мы все внесем свой маленький вклад в сохранение наших природных богатств», — сказала Елена Рябцева из Москвы.

Акция «Сохраним лес» проводится во всех субъектах России в рамках национального проекта «Экология». Искусственное лесовосстановление представляет собой деятельность, связанную с выращиванием лесных насаждений и агротехническим уходом за лесными насаждениями. В ходе работ планируется уход за саженцами в форме ручной оправки растений от завала травой и почвой, подкормка минеральными удобрениями и полив лесных культур.