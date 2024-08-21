Модератором пленарной сессии форума «Экосистема. Заповедный край» выступил губернатор Камчатки

На форуме «Экосистема. Заповедный край» состоялась пленарная сессия «Дальний восток — территория возможностей для молодых людей в вопросах экологии». Модератором на ней был губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Я очень рад, что в этом году в мероприятии участвуют 35 представителей 17 зарубежных государств. Мы все вместе обсуждали с представителями крупного бизнеса, финансовых структур всех уровней управления и институтов развития , какие меры поддержки сейчас есть и какие возможности существуют для экологов, активистов,всех тех, кто продвигает экологические проекты. Основной вывод, что такие возможности, по сути, безграничны. И на самом деле экология в приоритете у всех. И основной дефицит – это дефицит ярких лидеров. Поэтому для ребят, для тех, кто сегодня собрались здесь, это отличная возможность, и уверен, что они ей воспользуются», — сказал Владимир Солодов.

Форум это не только площадка для обсуждения и развития, но и выработки конкретных инициатив, которые получают практическую реализацию.

«Развитие молодежи и нашего подрастающего поколения – стратегическая тема развития Дальнего Востока. Нам важно, чтобы в будущем у нашей страны были активные ребята, которые могли бы представлять экологическую повестку. Именно на Камчатке должны начинаться лучшие проекты экологической тематики, потому что именно из настоящего вулкана идей, от бурлящих от инициатив молодежи рождаются настоящие лидеры экологической повестки», — сказала первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ Татьяна Буцкая.

За время существования центра «Экосистема», площадка стала местом создания многих экологических проектов.

«Смена, проходящая в Камчатском крае, уникальна составом экспертов и участников, причем это не только представители регионов нашей страны, но и гости из-за рубежа. В одном месте собралось такое количество людей, которые смогут преподнести идею совершенно другого качества. Пожелание участникам – как можно больше общаться, задать вопросы, делится знаниями и участвовать в экспертных сессиях. Каждый, кто посетил экофорум, должен увезти отсюда огромный задел на будущее», — сказал советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Олег Макаров.

Макаров добавил, что уже сейчас рассматриваются более 60 заявок от ребят на получение гранта на поддержку экологической инициативы.