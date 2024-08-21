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  4. Ирина Яровая поздравила камчатского историка и краеведа Ирину Витер с юбилеем

Ирина Яровая поздравила камчатского историка и краеведа Ирину Витер с юбилеем

19:45
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Ирина Яровая поздравила камчатского историка и краеведа Ирину Витер с юбилеем

Вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая направила Ирине Витер поздравительную телеграмму.

«От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем! Вы - неутомимый исследователь, бесконечно влюбленный в наш полуостров. Именно благодаря Вашей энергии стали возможны важнейшие научные проекты, в том числе - историко-географические Камчатско-Курильские экспедиции, которыми гордится Камчатка. Ваши инициативы всегда для людей и для сохранения исторической памяти. Ваши успехи - это достояние не только Камчатки, а всей России. Вы пример для молодого поколения нашего края и страны.

От всего сердца желаю крепкого здоровья, счастья, добра, мира и вдохновения для реализации всех планов. Уверена, Ваш личный успех всегда будет успехом России и нашей любимой Камчатки», — сказала Ирина Яровая.

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