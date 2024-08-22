Камчатка первая в ДФО: соглашение о реализации механизмов защиты и поощрения капиталовложений подпишут на ВЭФ-2024

На ВЭФ-2024, по экономическому направлению, ключевым соглашением для Камчатки станет соглашение о реализации механизмов защиты и поощрения капиталовложений, сообщили ИА «Камчатка» в правительстве региона. Деловую программу ВЭФ-2024 составляют темы развития экономической, социальной, торговой и образовательной сфер.

«На текущую дату мы подготовили уже 14 соглашений. Общий объем соглашений сегодня превышает 40 миллиардов рублей. По экономическому направлению ключевым соглашением этого форума для нас станет соглашение о реализации механизмов защиты и поощрения капиталовложений. Это будет первое на Дальнем Востоке соглашение, в рамках которого инвестор не просто обязуется привлечь инвестиции, создать предприятия, рабочие места, но и со своей стороны регион гарантирует полную защиту прав инвестора. Эти гарантии в том, что инвестор в каких условиях вошел, правовых и налоговых, в таких условиях он и будет работать на протяжении всего срока реализации инвестиционного проекта. Это очень важно», — рассказала Юлия Морозова, заместитель председателя правительства Камчатского края.

В дни проведения экономического форума Камчатский край будет активно представлен на нескольких центральных площадках — профильный для полуострова «День Сокола». Второй год подряд здесь будет работать здание Соколиного дома, в котором Минприроды России готовит свою экспозицию. Камчатка представит свои достижения и на «Молодежном форуме», а также на «Улицах Дальнего Востока», где все регионы ДФО России покажут достижения и свой инвестиционный потенциал.

Камчатский павильон виртуально отправит гостей в новое здание аэропорта, где они побывают в туристическом информационном центре, узнают первом национальном маршруте «Камчатка – здесь начинается Россия», объединивший популярные туристические локации края и смогут купить понравившийся тур.

Надев VR-шлем можно будет посетить ключевые туристические объекты, увидеть уникальные природные локации и ознакомиться с работой комфортабельных гостиниц.

Информационная площадка «Открываем Россию – открываем Камчатку» познакомит гостей форума с известными в стране и за её пределами брендами полуострова — «Береги Камчатку» и линейкой одежды «Береги».

«Здесь будет представлена информация о ключевых мероприятиях края, таких как Молодёжный форум «Экосистема», Зимний фестиваль «Берингия», конгресс молодых учёных, «Соколиный форум», «170-летие героической обороны 1854 года Петропавловска от Англо-Французской эскадры» и др. Рядом разместятся макет фрегата «Аврора», тематические оживающие картины героической обороны и первой победы Российской империи в Крымской войне 1854 года», — сказано в сообщении.

На площадке «Создано Камчаткой» можно будет приобрести продукцию которую выпускают на полуострове — натуральный очищенный рыбий жир в желатиновых капсулах Омега-3.

Отдельная точка притяжения будет отдана для оборудования поставляемого в зону специальной военной операции — дроны, собранные на Камчатке.

Напомним, Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.