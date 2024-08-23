Врачи Камчатки рассказали о связи рака и диабета

Взаимосвязь между диабетом и раком сложна и трудно поддается объяснению. Оба заболевания зависят от многих факторов и могут проявляться по-разному, рассказали в Центре общественного здоровья.

Как стало известно информационному агентству «Камчатка», медики склонны считать, что диабет может способствовать патологическому росту некоторых клеток в организме и повышать риск развития рака.

16-летнее исследование с участием свыше 1 миллиона человек показало, что диабетиков различные виды рака встречаются чаще, чем у людей с нормальным обменом веществ. Поскольку диабет 2-го типа встречается чаще, чем диабет 1-го типа, полученные результаты относятся преимущественно к диабету 2-го типа.

Однако все больше ученых указывают на то, что и у людей с диабетом 1-го типа рак развивается чаще. Одним из факторов при этом может являться ежедневная доза инсулина. Этот вопрос в настоящее время на стадии изучения.