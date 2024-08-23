На камчатской реке Авача задержали браконьера с уловом, сетями и лодкой

В Камчатском крае сотрудники Рыбоохраны задержали браконьера с сетями, рыбой и лодкой. Это произошло ночью 20 августа на реке Авача. Там сотрудники Елизовского отдела рыбоохраны и полиции остановили мужчину, который при помощи резиновой лодки и жилковой сети добывал рыбу лососевых видов.

При осмотре плавсредства у правонарушителя обнаружили четыре экземпляра кеты и восемь экземпляров кижуча. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам, составил 93 116 рублей. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в Северо-Восточном территориальном управлении федерального агентства по рыболовству.

По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов материалы переданы в полицию в рамках 144-145 УПК РФ для проведения проверки и возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 256 УК РФ. Имущество и водные биоресурсы изъяты и отправлены на ответственное хранение.

В СВТУ напомнили, что при исчислении размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам за один экземпляр нелегально добытой нерки, независимо от размера и веса, придется заплатить 11575 рублей, чавычи и кижуча – 10635 рублей, кеты – 2009 рублей, горбуши – 961, гольца – 925 рублей. Такса для расчёта ущерба за 1 килограмм красной икры составляет 27455 рублей.