Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Регион
  4. Спасатели на Камчатке встретят циклон в режиме повышенной готовности

Спасатели на Камчатке встретят циклон в режиме повышенной готовности

18:23
33
Спасатели на Камчатке встретят циклон в режиме повышенной готовности

В Камчатском крае спасатели МЧС России встретят циклон в режиме повышенной готовности. Погода на полуострове испортится уже завтра, 24 августа. Как ранее сообщало ИА «Камчатка», в большинстве районов края ожидается сильный, местами очень сильный, дождь. Ветер в порывах будет достигать 20 метров в секунду, на побережьях — до 30 метров в секунду.

25 августа неблагоприятные погодные условия с сильными осадками и сильным ветром ожидаются в Усть-Камчатском районе и Алеутском округе. 26 августа — в Карагинском, Тигильском, Олюторском районах.

В связи с прогнозируемыми осадками различной интенсивности, в период с 25 по 28 августа на большинстве рек края пройдут быстро формирующиеся дождевые паводки. Наибольший подъём уровней воды дождевого паводка, на 0,1-0,5 метра в сутки, ожидается на реках Усть-Большерецкого, Елизовского и Соболевского районов. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Единый номер вызова всех экстренных служб — 112.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Медики Камчатки считают, что детская площадка является местом повышенной опасности для ребенка
Спасатели на Камчатке помогли перепуганным родителям попасть домой
Тело рыбака, пропавшего накануне на реке Авача, обнаружили спасатели на Камчатке
Техническая готовность объекта строительства «Школа № 40» на Камчатке составляет 80%
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.