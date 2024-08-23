Спасатели на Камчатке встретят циклон в режиме повышенной готовности

В Камчатском крае спасатели МЧС России встретят циклон в режиме повышенной готовности. Погода на полуострове испортится уже завтра, 24 августа. Как ранее сообщало ИА «Камчатка», в большинстве районов края ожидается сильный, местами очень сильный, дождь. Ветер в порывах будет достигать 20 метров в секунду, на побережьях — до 30 метров в секунду.

25 августа неблагоприятные погодные условия с сильными осадками и сильным ветром ожидаются в Усть-Камчатском районе и Алеутском округе. 26 августа — в Карагинском, Тигильском, Олюторском районах.

В связи с прогнозируемыми осадками различной интенсивности, в период с 25 по 28 августа на большинстве рек края пройдут быстро формирующиеся дождевые паводки. Наибольший подъём уровней воды дождевого паводка, на 0,1-0,5 метра в сутки, ожидается на реках Усть-Большерецкого, Елизовского и Соболевского районов. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Единый номер вызова всех экстренных служб — 112.