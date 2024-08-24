Опасная вулканология: Наблюдали траекторию полёта

Об извержении в районе экструзий группы Каран на вулкане Шивелуч, узнали в ИА «Камчатка» со страниц официального телеграм-канала ФГБУН "Института вулканологии и сейсмологии" ИВиС ДВО РАН.



«Так выглядят вулканические бомбы в двух километрах от центра извержения на западном склоне вулкана Шивелуч. В ночь с 17 на 18 августа мы наблюдали траекторию их полета, а затем, после окончания непогоды, удалось отобрать образцы», — подписаны фотографии на странице.



«Эксплозивное извержение Шивелуча закончилось 19 августа, однако в районе куполов «Каран» и «300 лет РАН», по-прежнему сохраняется интенсивная парогазовая деятельность. В период с 22 на 23 августа ось парогазового шлейфа диаметрально сменила направление с Юго-Восточного на Северо-Западное. Но интенсивность не снижается, Шивелуч продолжает усердно "удобрять атмосферу"!», — сообщает Виктор Фролов, ИВиС ДВО РАН