Сборная России победила на Кубке Содружества по мотокроссу на Камчатке

Накануне вечером, 25 августа, на площадке спортивно-туристического комплекса «Мотопарк Камчатка» подвели итоги «Кубка Содружества - 2024» по мотокроссу, сообщили организаторы. Событие неординарное, а для Камчатки , как сказал губернатор Владимир Солодов — грандиозное.

«Для нас большой гордостью стало проведение на Камчатке грандиозного события - Кубка Содружества по мотокроссу. Масштабы мероприятия беспрецедентны. В нем приняли участие спортсмены из 18 стран, включая сборные нескольких дальневосточных регионов и три камчатские команды. Это значит, что в нашем крае есть запрос на развитие технических видов спорта. Поэтому продолжим уделять ему особое внимание», — отметил на странице своего телеграм-канала губернатор.

Организаторы соревнований сообщили, что в общекомандном зачёте победила сборная России в составе Семёна Рыбакова, Артемия Назарова и Сергея Прытова.Вторую ступень пьедестала заняла сборная Молдовы, а на третьем сборная Беларуси.

Среди региональных команд впереди команда гонщиков «Юности» – Москва, Каменск-Уральск, Краснодар, на втором сборная Приморья, а почётное третье место на пьедестале заняла команда «Мотопарк Камчатка»

В личном зачёте лучший результат у Евгения Бобрышева, представляющего сборную Камчатского края № 1 в классе мотоциклов с объемом двигателя 250 «кубиков», класс МХ1. В этом же классе, но с объемом 125 кубических сантиметров, первое место занял Семён Рыбаков из сборной России. В открытом классе МХ3 победителем стал Сергей Прытов из сборной России.

О том. как проходили заезды и какие эмоции испытали зрители и участники, смотрите в фоторепортаже Виктора Гуменюка