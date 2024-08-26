Долги за капремонт ощутимо ударят по карману неплательщиков — ФКР Камчатки

В Фонде капитального ремонта Камчатского края рассказали какие изменения ждут россиян в связи с принятием изменений в Налоговый кодекс РФ и отдельные законодательные акты о налогах и сборах. Изменения коснуться в том числе размеров пошлин на иски имущественного характера, подлежащие оценке апелляционные и кассационные жалобы. Считается, что повышенные суммы будут стимулировать добровольное исполнение сторонами принятых на себя обязательств.

«Сейчас за подачу имущественного иска до 20 000 рублей платят от 400 до 800 рублей. После того как поправки вступят в силу, минимальная госпошлина увеличится в десять раз — до 4000 рублей», — говорится в сообщении.

В случае наличия задолженности, Фондом направляются иски в судебные органы, по результатам рассмотрения которых выносятся решения о взыскании с должников не только задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт, но и государственной пошлины, увеличенной в 10 раз. Размер пошлины в некоторых случаях может превысить размер самого долга. При этом, повышение суммы сбора не повлияет на работу Фонда с должниками. Количество исков будет только расти.

«Фонд капитального ремонта обращается к гражданам: не копите долги! Теперь выплаты по иску могут существенно ударить по бюджету. А большая задолженность – привести к блокировке счетов», —рассказали в краевом ФКР.