Губернатор Камчатки анонсировал поездку в Алеутский муниципальный округ

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов планирует побывать в селе Никольское. Цель поездки на остров Беринга — проверить готовность Алеутского муниципального округа к зимнему отопительному сезону, завоз необходимых ремонтных материалов, лекарственное обеспечение и другие вопросы жизни островитян.

«Существует ряд вопросов по Алеутскому муниципальному округу. Первое, на что хотелось акцентировать внимание — это доставка пассажиров. Существует целый ряд вопросов, обращений и жалоб на то, что у нас есть задержки пассажиропотока. Конечно погода вносит свои коррективы, но в таких отдаленных районах, как Командорские острова, село Никольское, нам нужно в приоритетном порядке на этой неделе погасить так называемые долги перед пассажирами. Важно, чтобы не оказалось так, что к началу учебного года кто-то из жителей не добрался до дома после отпуска. Также поступают обращения жителей по поводу доступности лекарственных средств — мы обязательно зайдем в местный аптечный пункт и пообщаемся с жителями на эту тему», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Губернатор также проведет совещание по вопросам преобразования Национального парка «Командорские острова». Владимир Солодов подчеркнул, что Командоры — это особенная территория. С особенной природой и с особенным укладом жизни, который в обязательном порядке надо поддерживать.

Алеутский муниципальный округ — вновь образованное муниципальное образование, созданное путем преобразования Алеутского муниципального района и Никольского сельского поселения. Располагается на острове Беринга в Тихом океане. В состав территории Алеутского муниципального округа входит один населенный пункт — село Никольское.