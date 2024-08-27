Дальний Восток – уникальная территория нашей страны — Юрий Трутнев открыл фотовыставку во Владивостоке

Фотоработы путешественников с Камчатки представлены на выставке во Владивостоке. Она открылась на центральной площади дальневосточной столицы и в аэропорту Владивостока и здесь представлены фото финалистов первого сезона Всероссийского конкурса «Дальний Восток – Земля приключений».

Инициатором конкурса стал Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«Дальний Восток – уникальная территория нашей страны. Это и арктические суровые земли, тундра и тайга, спящие и действующие вулканы Камчатки и Курильских островов, самое глубокое озеро в мире – священный Байкал, Шантарские острова Хабаровского края, уникальная флора и фауна. О красоте природы, выносливости и силе духа людей, сложности туристических маршрутов говорят работы, которые присылают путешественники в рамках конкурса «Дальний Восток – Земля приключений». И эти путешествия завораживают. Мы открываем фотовыставки во Владивостоке, чтобы ещё раз рассказать о нашем регионе, о путешествиях первого сезона конкурса, ну и предлагаем поучаствовать во втором сезоне. Самые интересные путешествия обязательно будут удостоены призов. Мы хотим поддержать активных людей, которые путешествуют сами, любят нашу землю, которым нравится наш Дальний Восток. Тех, кто готов об этом рассказать, чтобы люди из других регионов прониклись их историями и решили увидеть Дальний Восток своими глазами», — сказал Юрий Трутнев.

На выставке есть несколько работ, снятых на Камчатке — это материалы Эрнеста Леонидова, Тимофея Харкевича, Яна Попова, Дмитрия Панова и Елены Поддубной. Есть и фотографии с путешествий по Сахалинской области, Бурятии, Амурской области, по Чукотке, Магаданской области и Якутии, по Забайкальскому краю и Приморью.

В настоящее время идёт приём работ участников второго сезона конкурса «Дальний Восток – Земля приключений». Для того, чтобы заявится в нем, необходимо снять короткометражный фильм (до 8 минут) о своем путешествии на Дальний Восток. Конкурс проходит в следующих номинациях: пешее путешествие (пеший поход, веломаршрут по дикой природе); водное путешествие (сплав по реке, морское, подводное путешествие, серфинг); зимнее путешествие (лыжный поход, путешествие на собачьих упряжках, зимний веломаршрут, сноубординг). Отдельное внимание уделяют тем маршрутам, которые воссоздают путешествия первопроходцев и первооткрывателей дальневосточных территорий.

Прием заявок продлится до 30 декабря 2024 года.

Конкурс проходит при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».

Главный приз за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку составляет 3 млн рублей, за победу в одной из номинаций можно получить 1 млн рублей, за 2 место в номинациях – по 300 тыс. рублей; 3 место в номинациях – по 100 тыс. рублей. Кроме того, губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов ввел отдельный приз в 1 млн рублей, который будет разыгран среди участников, заявивших путешествие по Чукотке.