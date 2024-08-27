«Ночь кино»: Больше тысячи человек в Камчатском крае бесплатно посмотрели кино

Ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино» состоялась на прошедших выходных. На Камчатке киносеансы организовали в помещениях домов культуры, библиотек и концертном зале. Участники акции смогли бесплатно посмотреть три самых кассовых отечественных фильма этого года.

«Больше всего посетителей собрала „Ночь кино“ в Вилючинске, где зрителями и участниками акции стали 503 человека. 242 человека присоединились к акции в Петропавловске-Камчатском: в столице “Ночь кино” проходила в краевой научной и детской библиотеках и в концертном зале филармонии «Октябрьский». 48 человек посмотрели кино в Усть-Камчатском центре культуры и досуга, 30 — в Седанкинском сельском доме культуры, 76 – в Мильковском доме культуры и досуга и 150 – в сельском доме культуры Раздольненского сельского поселения», — рассказали в министерстве культуры Камчатского края.

Жителям Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Усть-Камчатска, Раздольного и Мильково продемонстрировали фильмы «По щучьему велению», «Сто лет тому вперед» и «Воздух». Эти картины стали самыми кассовыми в российском кинопрокате в этом году. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Цель Всероссийской акции «Ночь кино» — популяризация лучших отечественных фильмов, воспитание эстетических чувств подрастающего поколения и дальнейшее развитие российского кинематографа. Акция проходит во всех регионах России. Впервые «Ночь кино» была проведена в 2016 году. Её организаторы — министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».