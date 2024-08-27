В правительстве Камчатского края создана антикризисная группа по решению конфликтной ситуации в рыбартели «Красный труженик»

Глава региона Владимир Солодов распорядился создать рабочую группу для содействия в организации выборов в рыболовецкой артели «Колхоз Красный труженик» в целях недопущения нарушения прав и законных интересов членов и работников артели и снижения социальной напряженности в селе Запорожье Озерновского городского поселения.

«В рабочую группу вошли представители правительства региона, избирательных комиссий Камчатского края, Усть-Большерецкого муниципального района, Адвокатской палаты, Общественной палаты. Цель создания данной рабочей группы — максимальное соблюдение интересов членов артели, её работников, всех граждан села Запорожье и законности при проведении выборов. Заседания рабочей группы проводились регулярно, на них мы приглашали представителей обеих сторон конфликта и задачей группы была выработка четких сроков и порядка проведения выборов», — сообщил заместитель министра рыбного хозяйства Сергей Названов.

Выборы состоятся 24-25 сентября в ДК «Маяк» села Запорожье и это позволит выбрать легитимный орган управления артели.