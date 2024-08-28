Эко-волонтёры навели порядок в камчатском селе Эссо

Вклад, который с энтузиазмом внесли в развитие и благоустройство природного парка "Быстринский" в селе Эссо молодые эко-активисты, можно смело назвать значительным.

«Они промаркировали популярный туристический маршрут "Пионерская сопка" и очистили его от мусора. Построили туалеты на беседке «Летний стан» и на месте старта сплава реки Быстрая. Добровольцы расчистили тропы к озёрам Икар и Илмаган. Отремонтировали крышу домика, расположенного на перевале Дыгерен-Оленгенде. Провели ремонт моста через реку Улавкавчан. Волонтёры вели важную просветительскую работу в визит-центре и музее природного парка, занимались организацией мастер-классов, экологических мероприятий и экскурсий» — рассказали в дирекции парка «Вулканы Камчатки».

Делясь эмоциями, молодые люди не скрывали восторга от природных красот Камчатки.

«Очень хотелось и путешествовать, и помогать людям, и не забывать про науку. Волонтёрство в природное парке оказалось идеальным вариантом! За месяц мы провели множество мероприятий, а в свободное время, сходили на ближайшие маршруты Пионерскую сопку и озеро Икар», — рассказала Марина Кшуева из Зеленограда.

«Рад быть частью команды природного парка "Вулканы Камчатки" и внести свой вклад в развитие и сохранении особо охраняемых природных территорий!», — поделился эмоциями Артём Виеру, волонтёр из Перми.

Как признаётся девушка с красивым именем Ванесса-Алина Луцик: стоит один раз увидеть Камчатку, и хочется остаться здесь навсегда!

«В первый день погода была не на нашей стороне, мы попали под дождь, зной и ветер, но увидеть альпийские луга, цветы из красной книги, ирисовые поля, мне не помешало. Во второй день светило солнце. На вершине нас ждали ледники, снежные покровы, евражки, очень много цветов и тундра. К вечеру нас ждал закат, таких закатов я не видела нигде. Неописуема красота малодоступных мест Камчатки, навсегда останется в моём сердце».