«Сохраним лес»: Мастерству посева каменной березы учили делегатов экофорума на Камчатке

Практический урок посева семян каменной березы собрал более 100 участников форума «Экосистема. Заповедный край», сообщили ИА «Камчатка» в правительстве региона. Позднее ростки будут отправлены на доращивание в питомник охраны камчатских лесов.

«В практическом уроке поучаствовали ребята из движения юннатов, мы считаем, что это очень полезно. Такие мероприятия расширяют кругозор детей, обращают их внимание на проблемы, которые возникают в лесах, на необходимость восстановления и сохранения “зеленых легких” планеты. Также во время урока мы рассказали о профессии “лесничий”, очень надеемся, что ребят заинтересует наша работа и в будущем они выберут ее своей профессией», — рассказал сказал Виктор Пахущий, исполняющий обязанности руководителя КГКУ «Камчатские лесничества».

В 2022 году агентство лесного хозяйства Камчатского края выступило с предложением дать старт Всероссийской лесовосстановительной акции «Сохраним лес». Инициатива была поддержана на федеральном уровне.

Акция «Сохраним лес» проводится во всех субъектах России в рамках национального проекта «Экология». Искусственное лесовосстановление представляет собой деятельность, связанную с выращиванием лесных насаждений и агротехническим уходом за лесными насаждениями. В ходе работ планируется уход за саженцами в форме ручной оправки растений от завала травой и почвой, подкормка минеральными удобрениями и полив лесных культур.

Берёза Эрмана или берёза каменная, названа в честь Георга Эрмана (1806–1877) — немецкого путешественника, естествоиспытателя и ботаника. Это листопадное дерево до 20 м высотой и до 0,9 м в диаметре ствола. На открытых местообитаниях оно может иметь широкую крону и распростёртые ветви. Очень редко это крупный кустарник.