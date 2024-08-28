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  4. Камчатская экспозиция ВЭФ-2024 одобрена! — Юлия Морозова

Камчатская экспозиция ВЭФ-2024 одобрена! — Юлия Морозова

17:40
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Камчатская экспозиция ВЭФ-2024 одобрена! — Юлия Морозова

Во Владивостоке завершаются последние приготовления к началу Восточного экономического форума. Его открытие запланировано на 3 сентября.

На площадке камчатского павильона все работы проводились под контролем заместителя Председателя Правительства Камчатского края Юлии Морозовой. О всех этапах строительства она рассказывала на странице своего телеграм-канала и теперь оно завершено.

«Павильон Камчатского края на Восточном экономическом форуме почти готов! Завершился обход Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Экспозиция одобрена! Мои коллеги завершают последние приготовления. Стартуем 3 го сентября!», — сообщила Юлия Морозова.

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