Камчатская экспозиция ВЭФ-2024 одобрена! — Юлия Морозова

Во Владивостоке завершаются последние приготовления к началу Восточного экономического форума. Его открытие запланировано на 3 сентября.

На площадке камчатского павильона все работы проводились под контролем заместителя Председателя Правительства Камчатского края Юлии Морозовой. О всех этапах строительства она рассказывала на странице своего телеграм-канала и теперь оно завершено.

«Павильон Камчатского края на Восточном экономическом форуме почти готов! Завершился обход Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова. Экспозиция одобрена! Мои коллеги завершают последние приготовления. Стартуем 3 го сентября!», — сообщила Юлия Морозова.