Мастер-план в работе: Два общественных пространства завершат благоустраивать в этом году на Камчатке

На Камчатке активно воплощают в реальность долгосрочный план комплексного социально-экономического развития Петропавловска-Камчатского-2030, сообщили в АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики». Он был одобрен президентом Владимиром Путиным и утверждён Правительством Российской Федерации.

Уже в 2024 году будут завершены работы по благоустройству набережной Озерновской косы и сквера по улице Войцешека в микрорайоне «Силуэт».

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял решение о модернизации 25 городов Дальнего Востока. Мастер-план Петропавловска-Камчатского рассматривался Президентом в первую очередь ещё в 2022 году, и он рассчитан до 2030 года. В рамках документа запланирован целый ряд важных дел – таких, как ремонт объектов системы водоотведения, строительства музеев и других социальных объектов, благоустройства общественных пространств. Часть мероприятий уже начата. Эти мероприятия позволят сделать столицу Камчатку более красивой и комфортной для жителей города и удобной для туристов», — сказал Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В целом, в рамках реализации мастер-планов 25 городов на Дальнем Востоке предусматривается выполнение 875 мероприятий общей стоимостью более 4,4 трлн рублей. Актуальная информация и последние новости о развитии городов ДФО собрана на сайте 25городов.рф.

Губернатор региона считает, что важной составляющей является вовлечение граждан во все этапы работ для всестороннего контроля.

«Помимо этого, важна информационная составляющая. Граждане должны понимать, какие объекты мы реализуем, на какой стадии реализации они находятся и так далее. Кроме того, за каждым объектом закреплён свой заместитель председателя правительства региона и министр. Чёткая работа – персональная ответственность каждого», — сказал Владимир Солодов.

К 2030 году краевой центр перестанет быть производственным для того чтобы стать главной точкой притяжения горожан и туристов. Также в рамках мастер-плана будет возведен межвузовский кампус, музей, различные общественные и туристические пространства. В рамках реализации мастер-плана будет очищено Култучное озеро. Также будет произведена рекультивация городских свалок и построен экотехнопарк.

В других районах также будут реализованы проекты комплексной застройки: в микрорайоне Северном, микрорайоне Заречном (в районе аэропорта), на улице Пограничной, на Комсомольской площади, а также на месте действующей краевой больницы после её перебазирования на новое место. Большую роль в развитии краевой столицы играет также строительство объездной дороги ТЭЦ 1 – ТЭЦ 2.

«Мастер-план агломерации Петропавловска-Камчатского включает 17 инфраструктурных мероприятий на общую сумму 149,6 млрд. рублей. Все они направлены на перезагрузку города, развитие городского центра, комплексной застройки существующих и новых территорий, использование природного ландшафта как рекреаций для привлечения жителей и туристов. В регионе работает сильная команда по реализации мастер-плана под руководством губернатора края. Камчатский край стал пилотным регионом по внедрению новой информационной системы управления проектами мастер-плана как инструмента для мониторинга хода реализации мероприятий. Сейчас по всем объектам мастер-плана есть четкая дорожная карта, ответственные и сроки. Выстроенная система управления – залог успешной реализации мастер-плана агломерации Петропавловска-Камчатского», — рассказал Андрей Коновалов, директор департамента развития территорий Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ)