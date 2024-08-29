Механизм выдачи бесплатных земельных участков на Камчатке срочно пересмотреть! — губернатор Владимир Солодов

Пересмотреть механизм работы по выдаче бесплатных земельных участков потребовал губернатор Камчатского края Владимир Солодов на правительственном совещании по противодействию коррупции. Выяснилось что некоторые жители Камчатки злоупотребляют правом на выкуп земельных участков, предоставленных для ведения огородничества и чтобы купировать эту практику был подготовлен проект Постановления правительства Камчатского края «Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся в государственной собственности Камчатского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при заключении договора купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов в Камчатском крае».

«Прошу срочно принять этот документ — чтобы вступили в силу изменения, касающиеся увеличения выкупной стоимости земли, выдаваемой по социальным программам. Этот вопрос нужно решать безотлагательно — в минимально возможные сроки, совместно с Министерством юстиции РФ и прокуратурой. Кроме того, считаю, что первоочередная задача органов местного самоуправления — проанализировать градостроительную документацию. Её нужно привести в порядок. Да, это не мгновенно делается, но работа должна быть организована. Также есть задачи, связанные с заниженной кадастровой стоимостью — мы знаем примеры, когда землю в прошлые годы отдавали слишком дёшево. Эту системную работу должно организовать министерство имущественных и земельных отношений региона совместно с органами местного самоуправления. То, что нет возбуждённых дел по коррупционным основаниям - не означает, что нет фактов злоупотребления», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Губернатор особо подчеркнул, что система выдачи земельных участков должна быть прозрачной, понятной и справедливой.